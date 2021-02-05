條鋼大廠豐興（2015）1月鋼筋等主要產品均出貨暢旺，加上產品漲價，且因去年基期較低，自結1月稅前盈餘2.86億元，年增率約達91.9%，每股稅前盈餘約0.49元。

去年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但台灣鋼筋市場受惠台商回流以及營建對鋼筋需求強勁，豐興2020年營運在逆境中增長，自結去年全年稅後純益26.23億元，年增34%，每股純益（EPS）4.51元。展望今年台商回流建廠效益持續，公司業績可望持續穩定成長。

豐興表示，台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業推案量多和公共工程持續釋出，公司鋼筋和棒線等主力產品出貨量增加，且因去年1月適逢農曆春節，工作天數較少；今年工作天數正常，1月營收27.5億元，年增率達75%；自結1月稅前盈餘2.86億元，年增91.9%，每股稅前盈餘0.49元。

展望第一季，逢春節連假、工作天數較少，推估營收將較去年第4季減少。各產品方面，棒線因庫存多數去化，客戶急單需求強勁，第一季訂單動能強勁，急單效應持續。

全年來看，法人指出，台商回流建廠、公共工程與房市回溫的效應持續，今年鋼筋市場可望持續成長，有利相關廠商業績表現。

鋼價方面，國際廢鋼原料價格持續回檔，年前鋼價也隨勢持續修正；豐興本周鋼筋盤價連續第二周走跌，廢鋼收購價再降每公噸300元，原料價格為連三周下滑，成品鋼筋本周續降800元，連續第二周調降。豐興最新報價，廢鋼降至每公噸9300元。鋼筋降價來到每公噸1.83萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

受制國際廢鋼原料價格持續拉回，豐興累計三周廢鋼原料價格累計共降1900元；鋼筋累計降價共1600元。本周型鋼基價仍是平盤。目前市場觀望，預計下周鋼筋有機會止跌開平盤。

(時報資訊)