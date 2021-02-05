東生華(8432)近日與國際藥廠取得獨家骨質疏鬆生物相似藥(TRIAS)於特定地區市場與共同開發協議，東生華總經理楊思源指出，該藥已經完成查登所需臨床試驗並預估今年第四季經由歐盟EMA上市許可。TRIAS未來除供應台灣市場外，也將擴展至其他國家。

楊思源說，TRIAS主要用於治療骨質疏鬆症，有別於其他用於延緩惡化為治療目標的骨質疏鬆藥物，TRIAS是台灣市場上少數以骨質增生為治療目標的產品，其機轉為TRIAS和內生性副甲狀腺素可結合在相同的接受器，合成代謝作用表現在骨骼質量的增加與骨骼強度的增強，藉以改善骨質疏鬆症狀。

根據IQVIA 2019年數據推估，骨質疏鬆藥物全球市場規模約10億美金，台灣約2,500萬美元/年(約7億台幣)。骨質疏鬆症是流行病學的重大議題，根據世界衛生組織認定，骨質疏鬆症在全球是僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病，也是台灣國民健康署調查65歲以上老人常見慢性病的第四位，有其高度治療必要性，東生華本次獨家取得特定地區市場與共同開發權，即是相信TRIAS生物相似藥的產品特性能對病患治療帶來相當的助益。

楊思源表示，此產品最快將在2022年底於台灣上市，這將會是東生華從2019年起制定目標”五年上市三個新藥”的第三個藥物。

(時報資訊)