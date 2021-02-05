美股消息面：

1.美國勞工部4日公布，截至元月30日那周，美國初次請領失業給付人數達77.9萬人，周減3.3萬人，市場預期則為83萬人，至於前期修訂值則為81.2萬人。另外，美國上周初次請領失業給付人數4周平均為84.8萬人，周減1250人。截至元月23日那周，美國續領失業給付人數為459.2萬人，周減19.3萬人。

2.美國2020年12月工廠訂單增1.1%，市場預期為增0.7%，若剔除運輸工廠訂單為月增1.4%。

3.紐約4月期金收跌43.9美元或2.4%，每盎斯為1791.2美元，創2020年11月以來最低。3月期銀收跌65美分或2.4%，每盎斯為26.234美元

4.紐約3月期油收漲54美元或1%，每桶為56.23美元，是2020年元月以來最高，3日也曾創一年新高55.69美元。倫敦布蘭特期油收漲38美元，每桶為58.84美元，盤中一度觸及高點59.04美元。

5.歐元兌美元貶0.6%至1.1966美元，低於1.2美元關卡，也是自2020年12月1日以來，首次貶破1.2美元。美元兌日圓升0.4%至105.53日圓，為2020年11月11日以來最高。

(時報資訊)