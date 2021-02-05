1.華邦電(2344)：外資連日買超、美光昨漲2.71%，今帶量續彈近3.5%。

2.麗清(3346)：1月營收創新高，月增28.87％、年增90.42％，今早放量頻頻漲停，躍過月線。

3.車王電(1533)：昨獲外資大舉買超1千張，不甩列注意股，早盤仍震盪漲逾4%。

4.智伸科(4551)：1月營收寫新高，昨雖遭三大法人聯手賣超112張，但今早仍挾量漲逾4%，挑戰月線。

5.瑞昱(2379)：1月營收年增53.2%，加上外資齊讚，早盤力漲逾5%。

6.中連貨(5604)：去年EPS 8.8元，擬配息7.95元，股價觸及漲停，再登波段新高價。

7.杰力(5299)：去年營運登頂，擬配息6.5元亦改寫新高紀錄，晨盤上漲逾4%，拚站上月線。

8.聯詠(3034)：去年獲利攀峰，第1季可望淡季不淡，早盤直奔479元漲停，衝上短波高價。

9.日月光投控(3711)：Q1不淡 營收逐季揚、配息擬調升，人氣不退散，股價上揚近7%，再度重返百元。

10.雄獅(2731)：春節國旅商機可期，頻推新服務，晨盤觸及77.7元，維持4%以上漲幅。

11.敦泰(3545)：去年每股賺3.97元，不畏外資連3賣超，早盤帶量續漲逾5%。

12.鴻海(2317)：元月營收創歷年同期新高，可望淡季不淡，外資連4天買超，封關日拚穩115元。

13.興能高(6558)：藍牙耳機助攻營運，Q1有看頭，早盤上漲約2%，突破月線。

14.國巨(2327)：1月營收衝破80億大關，無視法人賣超買盤積極布局，上攻逼近600關卡。

15.雙鴻(3324)：1月營收闖高、Q1獲利拚年增翻倍，惟封關當前買盤謹慎，漲幅約1%。

16.國產(2504)：台積電擴廠拉升混凝土需求，早盤攻高逾6%，持續自底部反攻。

17.晶技(3042)：1月營收創新高，月增12%、年增84%，多方動起來，站上90元整數關卡。

18.群創(3481)：面板價格光景大好，上季獲利破百億元，晨盤樂漲4%，攻上15元。

19.元創精密(3685)：買盤點火，連兩日漲停，攻上40元及兩年高價。

20.高端疫苗(6547)：新冠疫苗喜訊加持，晨盤逼近漲停，再寫天價147.5元。

21.智易(3596)：1月營收雙增，Q1動能續強，晨盤走揚2%，攻克月線。

22.國光生(4142)：COVAX首波新冠疫苗，最快2月抵台，疫苗股同歡，晨盤揚升3%，呈現連5紅。

23.緯軟(4953)：資服市場熱，樂看今年，早盤漲逾1.5%，重返半年線。

24.技嘉(2376)：1月營收首破百億，早盤漲逾2%，站上短中均、半年線。

25.華碩(2357)：結盟振樺電，入股瑞傳，早盤收復10日線。

26.力致(3483)：散熱產業看俏，外資昨回補，早盤漲逾6%。

(時報資訊)