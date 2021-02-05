宜蘭日前網路流傳新冠肺炎確診個案908疫調足跡截圖，經調查，竟是宜蘭縣警察局刑警大隊一名陳姓偵查佐，將足跡圖外流，宜蘭縣經查屬實，將陳員記一大過調職，由於此案渉及洩密問題，仍在調查有無其他人涉案。

中央流行疫情指揮中心1月30日公布案908，未料1月31日臉書社團與line群組就流傳案908，1月21日到過宜蘭的足跡圖，要宜蘭鄉親小心聚餐，引起恐慌。

案908足跡到過宜蘭。（本報資料照片）

據了解，陳姓偵查佐接獲指揮中心通知，成立專案小組調查案908疫調時，因陳員與親屬都是宜蘭人，擔心親屬的安全，便將整理出的案908的宜蘭足跡圖，傳給所有親屬，不料隔天就在臉書與line瘋傳。陳員被查獲外流疫調足跡圖後，立即遭記一大過調職，全案已函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣警局表示，有關臉書及通訊軟體群組流傳疫調對象足跡資料一事，局長立即指示組成專案小組調查，經查該資料係本局刑事警察大隊陳姓偵查佐，擅傳予非專案群組，進而輾轉流出至臉書社群網頁及LINE群組等。

陳員無故將公務機密資料洩漏予不相關之第三人，衍生事端，已召開考績委員會，將陳員記一大過及調地處分，並追究其他人員相關責任。另陳員涉犯刑法第132條公務員洩漏國防以外之文書罪部分，將於調查完竣後，函送宜蘭地檢署偵辦，宜蘭縣警局呼籲民眾切勿散布或截圖隨意轉傳新冠肺炎疫情相關資訊，勿以訛傳訛、造成恐慌，以免觸法。

宜蘭日前在網路流傳，案908武漢肺炎確診個案，在宜蘭的足跡資料截圖。經調查，來源竟是宜蘭縣警察局刑警大隊陳姓偵查佐，縣警局查證屬實，將陳記一大過調職；全案恐涉及洩密問題，同時進一步釐清有無其他人涉案，會一併函送宜蘭地檢署偵辦。

中央流行疫情指揮中心1月31日日公布案908在1月25與1月26的足跡，25日下午曾到新北瑞芳的九份老街、阿妹茶樓，26日中午到桃園龜山的餃子樓中樓用餐，下午則到佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯等地方。

(中時新聞網)