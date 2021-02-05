Draymond got UP on Luka 👀 pic.twitter.com/SrwhmxerZf — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2021

勇士這波中鋒傷兵潮也太誇張了吧！原本就有懷斯曼(手腕扭傷)、盧尼(腳踝扭傷)、克里斯(右小腿骨折)等長人受傷缺席的勇士，5日出戰獨行俠賽前，又突然傳出帕斯卡膝蓋痠痛缺陣，確定勇士所有可打中鋒位置的球員都沒有辦法上場。

面對陣容陷入苦無中鋒可用的空前困境，勇士總教練科爾只好改讓身高只有198公分的「追夢」卓雷蒙格林扛下先發中鋒位置面對獨行俠，身高同樣198公分的菜鳥前鋒托斯卡諾安德生也要幫忙分擔中鋒工作，威金斯也要幫忙打4號位。

不過向來球風強悍的卓雷蒙格林，就算扛下先發中鋒重任，還是展現毫不退讓風範，這場比賽開打還沒5分鐘，格林接獲柯瑞妙傳，一個人持球殺入禁區，在獨行俠後衛東契奇面前完成單臂爆扣，更順利完成三分打，一舉振奮勇士士氣。

就連卓雷蒙格林的好友「小皇帝」詹姆斯都不禁轉發這段影片，更寫上，「好吧，這是屬於卓雷蒙格林的一天！」擺明就在狂虧格林改打中鋒，表現竟然還能如此神勇，只是面臨如此誇張的中鋒傷兵潮，勇士接下來每場比賽都將相當難打了。

(中時 )