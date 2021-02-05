民進黨媒體創意中心主任王柏鈞今早接受廣播專訪，被問到為何民進黨愛穿飛行夾克，他說，是因為蔡英文總統喜歡穿，所以開始推行飛行夾克。結果，引來廣播節目助理糾正說，一開始是民進黨前主席卓榮泰開始穿，才變成民進黨的整體造型。

王柏鈞今天接受廣播專訪，被問到為何民進黨要穿飛行夾克。他說，蔡英文總統視察空軍基地時，部隊都會送他一件繡有聯隊編號的夾克，看起來很有精神，總統也很喜歡穿，所以就開始推行護國保台精神的飛行夾克。

但在錄音空檔時間，廣播助理向王柏鈞表示，其實一開始是因為民進黨前主席當初競選主席時先穿出黑色的飛行夾克，後來才依此脈絡，作為民進黨的整體造型。

對此，王柏鈞說，總統跟卓榮泰都愛穿，台灣派的立委也都穿，這就是一致的制服，有護國保台的精神。

王柏鈞特別強調，民進黨之所以喜歡穿飛行夾克，是因為有「護國保台」的精神；尤其最近一年共軍頻頻擾台，空軍保護台灣，這與民進黨的形象是一致的，因此穿上飛行夾克，就有保家衛國的感覺。

(中時 )