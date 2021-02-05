據中國外交部官網消息，2021年2月4日，中國國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。雙方強調應在國際事務中堅持不干涉內政這一國際關係基本準則，共同攜手維護全球和地區戰略穩定。俄方對兩國抗疫合作十分滿意，願同中方進一步加強疫苗研發聯合生產和防疫管控合作。

王毅表示，當前國際形勢正處在重要分水嶺，越是在這個時候，中俄就越要加強戰略溝通。上個星期，習近平主席和普京總統分別在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上發表重要講話。兩國元首相互呼應，在新年伊始，發出堅持多邊主義、共同應對全球性挑戰的時代強音，提出團結戰勝疫情和攜手重振全球經濟的「中俄方案」，為動蕩不定的國際形勢注入了正能量和穩定性。

王毅說，兩國元首商定將慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年，為深化兩國全面戰略協作夥伴關係指明了方向。雙方要以此為契機，為這一重要條約增添新的時代內涵，同時對外釋放中俄維護兩國安全以及共同周邊安全的明確信號。

王毅說，中俄都高度重視科技創新，應當強強聯合，優勢互補，力爭通過科技創新年活動取得一批重大成果。雙方還要在互利基礎上切實推進貿易投資便利化安排，依託「一帶一路」建設同歐亞經濟聯盟對接構建地區產業鏈、供應鏈、價值鏈，夯實互利共贏的基礎。

王毅說，你不久前在年度大型記者會上表示，中俄戰略協作「永無止境、包羅萬象」，中方對此完全贊同。我們認為，中俄戰略協作是全方位、全天候的，沒有禁區，沒有上限。雙方在國際多邊框架內開展高效協作，有力維護了國際公平正義和發展中國家的正當利益。中方堅決支持俄方維護國家主權和社會穩定的舉措，願同俄方繼續在反干涉內政、反虛假信息等問題上密切協作。

拉夫羅夫表示，俄中關係重要性早已超出雙邊關係範疇，具有國際和地區意義。兩國元首保持密切交往為兩國關係發展提供了重要戰略引領。俄方對兩國抗疫合作十分滿意，願同中方進一步加強疫苗研發聯合生產和防疫管控合作，消除疫情對務實合作影響。

拉夫羅夫表示，俄中應密切戰略協作，穩步推進年內重要雙、多邊議程。俄方願就國際地區問題同中方加強溝通協調，在涉及彼此核心利益的問題上堅定相互支持，共同堅定捍衛多邊主義，維護國際地區局勢穩定。

雙方還就美關係等共同關心的問題深入溝通，達成新的共識。

(中時 )