一名50歲男子（案913）從日本返台後，先後採檢10次，最後一次疑似因佯稱自己有症狀，才被確診新冠肺炎。指揮中心替其安排PCR與血清抗體檢驗，確認是否為二次感染，今結果將出爐；許多人關心的新冠疫苗，台灣究竟可拿到多少劑，指揮中心指揮官陳時中今（5日）下午2時召開記者會說明。

我國2日新增的確診案中，一名50多歲男性（案913）自日返台確診，該案在日本、台灣前後採檢10次，最後一次佯稱自己有症狀採檢確診，指揮中心為確認該案是否為二次感染，替其安排PCR與血清抗體的採檢，血清抗體結果為陽性，顯示個案感染許久，而PCR檢驗結果將在今天出爐。

世界衛生組織（WHO）官網3日公布COVAX第一波配送疫苗的國家名單，根據名單顯示，包含台灣在內，將與5到8個非會員國家共同分配130萬3200劑的AstraZeneca（AZ）疫苗，而指揮中心發言人莊人祥昨也證實此消息，而台灣究竟可以分到多少劑，仍引發各界關注。

另因應部立桃園醫院爆院內感染，截至目前累計有19人確診，1人死亡，其中出院患者（案889）與其家人（案890）的感染源仍不明，後案908陪同母親到桃園平鎮某醫院看病後，案889也曾在同個候診室，因此為釐清兩者之間的關係，指揮中心比較兩人的病毒基因定序中。

(中時新聞網)