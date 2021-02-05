台中市警局自1月28日起至2月3日止為期7日，執行掃黑，共計檢肅治平專案目標4人、組織共犯25名成員到案，並查獲改造手槍2枝、武士刀2把、金屬伸縮甩棍4支、鋁棒3支、電擊棒3支、空氣槍、玩具槍、鎮暴槍、蝴蝶刀等贓證物，檢警合作有效打擊黑道幫派勢力。

刑事警察大隊第3偵查隊指出，廖姓男子於去年間與相關被害人共同經營某公司，然管理模式係以黑道方式經營，如遇有員工做錯事或欲提離職，即會糾眾毆打員工或揚言對其家屬不利，另外吸收及招攬成員以擴大勢力，讓被害人敢怒而不敢言。

刑事警察大隊第4偵查隊表示，林姓男去年間與相關被害人因財務問題，藉勢藉端恐嚇被害人取財。為了達到目的，不惜以任何暴力、威脅手段脅迫相關被害人等乖乖就範，甚至要脅性命做為代價。本次掃黑專案，有效打擊是類暴力組織橫行囂張氣燄。

太平分局於2月3日查獲以張姓嫌犯為首及共犯12人之暴力集團，該集團首腦張嫌以敲詐、恐嚇等名目成立犯罪組織，縱橫台中各地區吸收年輕成員加入，並從事相關不法行為而獲利，惟當中只要有成員不聽從，或是欲脫離該犯罪集團，即會遭遇到毆打、暴力等對待，使被害人不敢反抗。

霧峰分局於2月1日查獲李姓犯嫌及共犯4人之暴力集團，與被害人有財務糾紛產生嫌隙，經李嫌等人策劃下，教唆小弟到被害人住處開槍，案經霧峰分局數月不眠不休之偵查，循線查獲幕後主使者李嫌及相關組織成員。

台中市警察局指出，針對轄區內聚眾鬥毆案件，均逐案列管並以「嚴查究辦」原則，積極朝組織犯罪蒐報查辦，清剿幫派所依附或寄生之不法行業，斷絕賴以生存各項金流，瓦解危害治安幫派組合，投入110年重要節日安全維護工作，讓市民安心過好年。

(中時 )