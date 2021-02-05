聯詠(3034)法說報喜，去年營運登頂、且今年持續看好，亞系外資一口氣將目標價調升到1000元大關，聯詠今攻上漲停479元鎖住。

聯詠去年每股大賺19.42元，創下歷史新高，亞系外資表示，聯詠去年創紀錄的毛利率、股東權益報酬率，將驅動下一波股價評等調升，看好今明兩年每股獲利強勁表現，預估今年將有大賺33.72元、明年更能上看40元的水準，將其目標價一口氣由630元調到1000元、給予買進評等。

聯詠2020年全年合併營收799.56億元、年成長24.2%，改寫歷史新高水準，全年淨利為118.17億元、年增加14.78%，全年每股獲利為19.42元，直逼兩個股本的實力，也創下歷史新高。

亞系外資指出，聯詠第一季營運持續強勁，季增加上看12%~16%，高於市場預期，主要來自於IT需求強勁， 將帶動聯詠所有產品線增長，預計首季毛利率將落在38%~41%，顯示聯詠毛利率處在一個成長的態勢，聯詠在未來3年毛利率將處於一個成長的軌道，幅度上看10個百分點。

亞系外資表示，聯詠2021年對SoC業務的增長相當樂觀，更勝驅動IC，真正的原因在於新產品的成功和市場份額的增長，預計電視SoC、電源IC、監視和微型LED都將增長，甚至有希望打入iPad、Mac DDIC供應鏈。

此外，亞系外資表示，晶圓產能轉向車用，對聯詠TDDI多少會有影響，但聯詠已確保了大部分需求。

(時報資訊)