美國聯邦眾議院的彈劾監察人邀前總統川普出面在彈劾審訊中作證，川普今天予以拒絕，並稱此案「違憲」。

民主黨籍的眾院彈劾監察人領袖拉斯金（Jamie Raskin）在一封信中邀川普作證，回答有關今年1月6日國會大廈暴動事件的問題。彈劾監察人的角色類似於檢察官。

拉斯金請川普下週出面作證，可在審訊開始之前或之中；他認為現居佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago ）的川普沒什麼理由不出面作證，也不能再像任內一樣自稱忙於治國。

拉斯金警告：「如果您拒絕邀請，我們保留任何及一切權利，包括在審訊中認定您不出面作證就相當於支持您在2021年1月6日當天作為（或不作為）的不利推斷的權利。」

川普的律師團則戲稱，這個要求是「公關噱頭」。

川普的律師卡斯托（Bruce Castor）和熊恩（David Schoen）在回覆中表示：「你的信只證實了眾人皆知的事實：你無法證明你（對川普）的指控。」

他們並未明言川普是否會作證，但川普的資深顧問米勒（Jason Miller）斷定不會。米勒告訴法新社，川普「不會在一項違憲的程序中作證」。

川普被控於國會大廈攻擊案之前「煽動叛亂」，眾院已通過彈劾條款，再過5天就要由參議院開始審理。

川普於2019年因濫權及妨礙國會的指控被眾院彈劾，最終獲參院宣告無罪，是美國歷來唯一兩度被眾院彈劾的總統。

(中央社)