美國國務院發言人當地時間2月3日表示，美方一中政策沒有改變。大陸中央廣播電視總台《看台海》微信公眾號5日發表評論文章稱，拜登政府的「一中」表態，不僅是對蔡英文之流妄圖「倚美謀獨」的一記耳光，更是一盆冷水澆進了「台獨」分子的黃粱美夢，迫使他們看清楚自己在美國人眼裡究竟有幾斤幾兩。

文章稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，也是美方在中美建交公報等三個聯合公報中的明確承諾。

評論稱，然而，過去一段時間，民進黨當局為一黨私利，與美國前政府中的反華勢力勾連，「倚美謀獨」無所不用其極，嚴重破壞台海和平穩定，手段卑劣，令人不齒。這幫叛國賊恬不知恥地當了「洋大人」的「棋子」，就飄忽膨脹，不知道自己幾斤幾兩了。

文章稱，一個時期以來，「台獨」勢力頻頻對大陸進行挑釁，甚至還忘乎所以地叫囂要「參與聯合國」。這屆美國政府不但重申「一中」政策，還將蔡英文之流貶稱為「民選代表」，無疑是給民進黨和島內「台獨」勢力的又一記響亮耳光。

評論稱，實際上，這已經不是「台獨」分子第一次因為衝撞一個中國原則而被羞辱了。蔡英文上台以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，世界衛生大會因此連續多年將台灣拒之門外。近期，世衛組織公佈的疫情資訊，更是直接將台灣列為中國的一部分，對「台獨」分子的所謂「抗議」毫不理會。就連在被「台獨」分子吹噓為「最挺台灣」的美國前總統川普眼中，台灣也不過就是微不足道的「筆尖」而已。

文章稱，事實一再證明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，決不容任何挑戰。

評論稱，民進黨當局和島內「台獨」勢力一直對美國新政府抱有不切實際的幻想，但其實早在美國新總統就職前，他的核心幕僚就明確表示「拜登明白只有一個中國，不會承認台灣獨立」。

文章稱，奉勸民進黨當局和島內「台獨」分子不要再死鴨子嘴硬、自欺欺人了。只有承認「九二共識」，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才能改善發展，台海才有和平穩定，捨此別無他路。如果蔡英文之流不知輕重、一意孤行，必將付出沈重的代價！

(中時 )