中華電信宣布5日起在全台指定服務據點及網路門市開賣Apple HomePod mini，提供果迷體驗全方位Apple智慧生活。HomePod mini設計優美精巧，可搭配各款 Apple 裝置，透過Siri智慧助理功能，包含接聽 iPhone 上的來電、聆聽 iPad上的音樂等；同時搭載智慧家庭控制與全新廣播系統，讓客戶享受舒適、便利的智慧生活。HomePod mini搭配精采5G月繳599元資費，即能以0元帶回家(24個月租期)。

中華電信為國內首家銷售iPhone的業者，同時銷售iPhone、Apple Watch、iPad、AirPods、AppleCare+行動裝置保險、iCloud儲存空間、Apple帳單代付等服務。如今為滿足果粉需求，開賣HomePod mini。HomePod mini支援KKBOX、Apple Music等串流音樂服務，亦可透過AirPlay聆聽i聽聽、Hami書城、Hami Video等服務，享受精采生活。

自即日起至110年3月1日止，申辦HomePod mini即享以下超值優惠：(1)凡申辦月繳1,399元(含)以上方案，購買iPhone 12全機型，享HomePod mini優惠價只要1,000元(市價3,000元)。(2)選購「精采Hami包」任一加值服務，租約期間月租費享有最高5折優惠。另，單購HomePod mini搭配「Hami好康三部曲」申辦KKBOX 指定方案，享月租費100元優惠（原價149元），2年現省近1,200元，還可抽Hami Point 點數1000元(3) AppleCare+行動裝置保險：一次繳交500元，即享2年內非人為保固不限次數與每12個月內2次意外損害維修服務。

(科技)