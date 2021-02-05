金城鎮民族路傳統市場一帶，列入交通管制的重點區域。（李金生攝）

警方呼籲行經有員警管制路口，應遵循員警的指揮通過。（警方提供）

金門警方因應年貨市集激增的人、車潮，敲定自2月8日6時起至2月11日12時止（除夕中午），針對民族路傳統市場及北堤路零售市場，執行交通管制措施，呼籲鄉親留意配合。

金城分局說明交通管制、方式及時間如下：

(一)管制路段範圍：民族路東門市場（由民族路33號路口至159號路口）、莒光路金城老街（由莒光路一段模範街路口至民族路93巷浯江北堤路口）等路段。 (二)管制方式：自小客車以上車種禁止往市場方向進入。 (三)管制時段：上午6-12時及下午14-18時等2個時段。

警方強調，這段期間也將針對城區管制街道及容易塞車的路段加強疏導，切實執行「路口淨空」及「加強違停取締」，全力紓解車流，在管制路段範圍內商家及攤商進入民族路及莒光路等管制街道，應配合管制時間於前一晚18時至次日6時前補（送）貨。

金城分局呼籲鄉親盡量搭乘大眾運輸工具前往，以免交通壅塞，自行開車者應將車輛停放浯江北堤路及金城鎮公所後方停車場，切勿貪圖方便違規停車，行經有員警管制路口，應遵循員警的指揮通過，避免交通堵塞及意外事故的發生。

(中時 )