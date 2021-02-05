雞排妹近日掀出遭歌手翁立友性騷擾，意外引發另一股「Me too」風潮。香港女星譚杏藍早年參加參加第一屆《亞洲星光大道》出道，昨(4日)她在個人Youtube頻道談性騷擾經驗，回憶學生時期不知道是不是因為校服像小綿羊，引來許多遐想，幾乎每個月都會遇到性騷擾，嚴重的曾摸她下體，還有人在她手背上留下不明液體。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

譚杏藍2009年簽進亞洲電視出道，2014年約滿恢復自由身，男友是ToNick主唱趙善恆，近年譚杏藍積極經營Youtube頻道，分享美妝撇步和生活，如今已有近40萬粉絲。昨她在節目中分享多次被性騷擾經驗，中學時期不知是校服設計還是外貌清純，竟有10多次經驗，經常成為被犯罪的目標。

【鼓起勇氣】曾被性侵的我，向大家剖白整個經過 (你有為自己發聲嗎？) | 譚杏藍 Hana Tam

譚杏藍透露學生時期多次遇到性騷擾。（圖／翻攝自Hana Tam Youtube）

其一，譚杏藍透露有回坐在巴士上層睡覺，位置明明很多，有位男子一上車就選坐她旁邊，她半夢半醒睜開眼，發現該男竟在偷拍她，見譚杏藍醒來又火速跑到車子下層，到站後立刻下車，譚杏藍也曾在睡著時被旁人摸大腿，甚至伸到大腿內側，她當時只能隱忍，繼續裝睡。

譚杏藍表示曾被噁男摸下體。（圖／翻攝自Hana Tam Youtube）

最讓譚杏藍印象深刻的，是有回跟家裡傭人姊姊一起回家，趁傭人姊姊忙講電話時，有個男人從譚杏藍身旁擦身而過，突襲用手摸她下體，讓她反應不及當場愣住，「這件事後來困擾了我兩星期」。另有次譚杏藍坐地鐵，發現有個男生一直用下體撞她，她忍無可忍轉成側身，該男又繼續碰她手背，最後突然下車，譚杏藍則發現自己手上多了不名液體，頓時覺得自己很髒，到家後不斷清洗。

譚杏藍在車上被性騷擾，手上留下不明液體。（圖／翻攝自Hana Tam Youtube）

譚杏藍說，這次決定把這些事說出來，是因為之前她在IG開秘密問答，很多人回應曾遇到類似狀況，過去有個網路調查，近7成受訪者都遇過性騷擾，但受訪者中只有3人曾向他人求助，166人以旁觀者目擊過類似事件，在這之中卻只有6人主動幫忙，不少人被害後選擇吞忍，令譚杏藍相當不捨，她想帶出正確觀念呼籲大家為自己發聲，不能縱容加害者，「害怕要跟身邊的人求助，我相信有很多真真正正的香港人會幫助你的」。

(中時新聞網)