中國人民銀行公開市場5日開展人民幣（下同）1,000億元逆回購操作，是連續兩日開展同一規模的14天期逆回購操作。

5日開展的1,000億元逆回購操作，完全對沖同日到期量，中標利率持平於2.35％。

本周公開市場淨投放960億元。

4日14天期逆回購投放的資金將於2月18日到期，正好是大陸春節長假後上班首日，足以平抑春節資金需求。但2月18日尚有2千億元的中期借貸便利（MLF）到期，因人行還未公布提前續作，市場普遍認為，人行在流動性投放明顯克制，透露出貨幣政策仍將維持「緊平衡」的意味。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，人行一方面要避免流動性過度寬鬆風險，另一方面則要謹慎引導市場預期。後續貨幣政策動向將會參考經濟、金融數據變化，在調節季節性資金需求方面，預計短期間內人行仍仰賴逆回購等公開市場操作工具。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析，當前人行謹慎調節市場資金，主要是出於資產泡沫的憂慮，尤其現在大陸房市、股市皆已來到波段高點，人行在放水時更是審慎。

(工商 )