明尼蘇達雙城游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)本周寫信給洛杉磯媒體坦承曾受憂鬱症困擾，有過輕生念頭。西蒙斯原先效力洛杉磯天使，季外1年1050萬美元加盟雙城，大幅補強雙城內野，但也成為台灣好手林子偉(雙城小聯盟)卡位上去的一大難關。

新冠肺炎疫情讓一些平日就較為消沉的人情況惡化，西蒙斯說他看到美國一幕景象而觸動了憂鬱神經。他開車經過奧克蘭時，一些商店和餐館努力維持營生，無家可歸的人露宿街頭，「那一幕令我震撼，我不斷聽到疫情死亡和商家倒閉的新聞，人們對於前途的恐懼以及彼此之間的疏離。」

西蒙斯表示：「我想過要自殺，我曾誓言永遠別再想這種事。我很幸運跟心理醫師談過之後，他幫我走出困境。當大家正在試圖度過這個無比艱辛的時刻，只是在泡泡裡比賽這種事就讓我撐不住了。」西蒙斯去年在例行賽剩下5場比賽時提前退出，當時聯盟下令最後階段要集中管理。

西蒙斯是4次游擊手金手套、1次白金手套，過去幾年在天使有千萬美元年薪，但他未必快樂。「大部分的人受過傷，這些心裡的傷痕往往是別人看不見也無法理解的，所以我想要分享一下自己的經歷。很多人懾於外界眼光，害怕承認自己有問題，現實中背負壓力與憂鬱的人遠比我們想像中更多。」

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