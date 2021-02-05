義大利正籌組新政府，義媒報導，新總理人選德拉吉在美國MIT取得博士，過去綽號之一就是「美國人」，他上任後可望扭轉前任政府的親中路線，採取與華府更一致立場。

義大利是歐洲第一個簽署加入中國「一帶一路」政策的國家，過去2年採取堅定親中路線，不過隨著義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）日前請辭，現年73歲的前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）獲得義大利總統委託籌組新政府，將連帶牽動外交路線。

依照程序，德拉吉的任命必須獲得國會多數同意才能通過，他近日正拜會各黨領袖爭取支持。

義大利政論雜誌「全景」（Panorama）4日以「德拉吉政府將更趨近美國」為題報導指出，當孔蒂領導聲望受到挑戰時，政界曾傳出將邀請2個商業界龍頭來帶領義大利度過危機，一個是與中國關係良好的伏德風集團（Vodafone）前執行長科勞（Vittorio Colao），另一個是與美國、歐盟親近的德拉吉，最後德拉吉出線，代表親美路線勝出。

報導指出，前執政黨「五星運動黨」（Il Movimento 5 Stelle）過度傾向北京的立場，多次引起華府不悅，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019、2020年2度訪問羅馬，任務之一就是阻擋義大利政府一面倒向中國，美國新任總統拜登（Joe Biden）雖然不像前總統川普事事與中國作對，但拜登政府也已針對香港問題批評北京，美國顯然不樂見義大利繼續與中國共舞。

報導指出，德拉吉的2個重要支持者是前義國總理倫齊（Matteo Renzi）和右派大黨「聯盟」（Lega）副黨魁喬捷堤（Giancarlo Giorgetti），這2人都被認為與美方立場親近，因此德拉吉若順利出任新總理，可望矯正以往過度親中的路線，在美中角力間取得更平衡位置。

義國網路菁英報「蟻報」（Le Formiche）4日則以「美國歷任總統對德拉吉的掌聲」為標題報導，拜登、川普、歐巴馬都對德拉吉推崇備至。

蟻報指出，美國前財政部長路傑克（Jack Lew）受訪時曾說，遇到某個經濟狀況時，歐巴馬常問他「德拉吉怎麼想」，路傑克只要提出這是德拉吉的評估，必定很受歐巴馬的重視。

蟻報指出，拜登任命的美國現任財長葉倫（Janet Yellen）過去擔任美國聯準會主席，更是德拉吉長年的好戰友，葉倫曾推崇德拉吉是美國第三輪量化寬鬆（QE3）政策的靈感來源。

葉倫和德拉吉過去共同出席全球央行年會的照片近日不斷被引用，義媒報導，2人今年不約而同轉戰政壇，也象徵美、義經貿路線契合的指標。

(中央社)