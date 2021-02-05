由巢運團體打造的「天龍房屋」計畫，於今日正式閉幕。巢運也辦理記者會，公布「天龍房屋」辦理期間蒐集到的民眾居住困境心聲，提出課徵囤房稅、推動建物公設分離計價等下階段居住正義修法目標，現場出席的多位跨黨派立委也披上寫有「巢運2.0」字樣的布條，承諾將於立法院推動「巢運2.0」主張之修法。

天龍房屋是巢運團體（OURs都市改革組織、崔媽媽基金會）與台科大李根在老師聯手募資設置的「假房仲店面」，以策展方式反映高房價、囤房等居住正義問題。

記者會主持人巢運發言人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，年輕人買不起、租不起房，「巢運2.0」將在立法院下個會期推動多項修法，首先，課徵囤房稅，引導空屋釋出，其次落實租屋實價登錄，第三，推動建物、公設分離計價，最後租賃專法增訂罰則與調處機制。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，「天龍房屋」開設期間邀請到場民眾填寫蒐集到的兩千份問卷當中，七成受訪者不到40歲，月入超過四萬者佔六成，但卻只有不到一成能購屋自住，相較過去許多三十多歲民眾已開始買房，居住正義問題越來越嚴重。

呂秉怡分析，即使政府近年推動社會住宅、租金補貼、包租代管，民眾居住感卻未能有效緩解，因為政府的政策著重以福利補貼舒緩高房價民怨，但在住宅市場制度性投入改革則投入不足甚至規避。

民進黨立委江永昌表態，政府不能推說居住正義是長年問題就不解決。民進黨立委范雲也表態，未來應推動房屋累進稅制。

時代力量智庫執行長李兆立指出，去年底實價登錄2.0通過，顯示只要執政黨有決心就可以推動居住正義，但內政部至今迴避囤房問題，請政府至少先公布近十年的囤房情況讓各界了解。

民眾黨立委張其祿表示，完全支持今天巢運提出的主張，改善這些才能讓年輕人有希望。

民眾黨立委蔡壁如也表示，之後要讓租屋市場透明化，讓房客有議價空間，民眾黨主張囤房重稅，租屋減稅。

(中時 )