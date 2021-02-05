快手5日在香港上市，股價開盤漲193.91％，報338港元，市值13,885.7億港元。公司發行3.56億股股份，每股定價115港元，每手100股。

10：39，漲173.22％，報314.2港元。

4日早上，快手科技公布中籤結果，一手中籤率4％，認購500手穩中一手。其中，公開發售獲得1,204倍認購，最終發售股份為2,191.32萬股；國際發售獲約39倍超額認購，發售股份最終數目約3.4億股，相當於發售股份總數的94％。

4日下午，快手暗盤啟幕。以富途暗盤為例，截至當日18點30分，快手科技富途暗盤收漲192.7％，報336.6港元，成交額達7.33億港元，登上富途暗盤成交額首位。暗盤交易期間，盤中最高漲幅266％，達到了421港元。

快手基石投資者包括The Capital Group Funds、Aranda Investments、GIC、Invesco、富達國際、BlackRock、CPP Investments、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc．、ADIA等11家。

其中，The Capital Group Funds認購5億美元、Aranda Investments、GIC分別認購3.3億美元、Invesco、富達國際分別認購2.7億美元；BlackRock認購2.25億美元、CPP Investments、Sunny Festive分別認購1.5億美元；MSAL及MSIM Inc認購1.25億美元，ADIA認購1億美元。上述基石投資者一共認購24.5億美元，占總募資金額的比例為45.23％。

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