台股封關紅通通 抱股過年採用這原則 10:542021/02/05 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股5日盤中大漲超過200餘點，來到15,900點左右，漲幅達1.39％，已經擺脫上周重挫千餘點的干擾。台股5日即將封關，因有T+2交割制度，台股比大陸及香港股市提前封關，直到17日開紅盤。 第一金投顧董事長陳奕光認為，統計去過15年來，台股開紅盤後到20日內指數呈現上漲態勢，建議投資人可抱股過年，持股五成，五成現金採取防禦。 國營事業、公股行庫 人事將搬風 半導體雙雄領軍 金鼠年中長紅封關機率高 (工商 ) #第一金 #台股 #抱股過年 #封關 #開紅盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－法人按讚 順達欣銓權證吸睛 04:102021/02/05 證券．權證 封關日抱股過年最後機會 台股開盤跳高140點 09:042021/02/05 財經 《半導體》台積電封關鼠來寶 年來股價漲近一倍 11:082021/02/05 財經 大型權值電子股領漲 台股力拚封關日收紅 09:232021/02/05 財經 《類股》外資回頭買台玻 玻陶股封關人氣增溫 11:252021/02/05 財經 陸港觀盤－陸股擁三支柱 後市不看淡 04:102021/02/05 全球財經 資金不斷流 台股後市可期 04:102021/02/05 投資理財 熱門股－大銀 高檔打底挑戰新高 04:102021/02/05 證券．權證 抱股過年 公股行庫大舉回補逾百億 04:102021/02/05 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－美股漲跌互見 科技股吸睛 04:102021/02/05 證券．權證 13檔擁雙優勢 錢景看俏 04:102021/02/05 證券．權證 財經熱門新聞 【GME亂後】韭菜終究餵肥貓 耳機商高斯高層趁機套現近13億 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 英國搶購澳洲葡萄酒難補喪失大陸市場 專家曝制裁期限 - 要聞 每天開門就賺1億元！ 面板雙雄上季獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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