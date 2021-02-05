台股5日盤中大漲超過200餘點，來到15,900點左右，漲幅達1.39％，已經擺脫上周重挫千餘點的干擾。台股5日即將封關，因有T+2交割制度，台股比大陸及香港股市提前封關，直到17日開紅盤。

第一金投顧董事長陳奕光認為，統計去過15年來，台股開紅盤後到20日內指數呈現上漲態勢，建議投資人可抱股過年，持股五成，五成現金採取防禦。

(工商 )