大陸晶圓代工龍頭中芯國際5日上午召開2020年第四季業績發表會表示，公司的營收增長仍受到外部限制的影響，業績仍具有不確定性。

中芯國際4日發表2020年第四季成績單，以美元計價，期間淨利潤雖大增，但多數為業外收入，經營利潤按年減少14％。

中芯國際財報顯示，2020年第四季的收入9.81億美元，年增16.9％、季減9.4％。毛利近1.77億美元，年減11.4％、季減32.5％。與本業有關的經營利潤0.17億美元，年減14.4％、季減90.6％。淨利潤2.57億美元，年增189.7％、季增0.3％。

中芯國際在發表上回應美國將其列入實體清單影響時表示，一直在和客戶溝通，雖然抱有擔憂但是客戶一直在和中芯國際站在一起，沒有變化。目前沒有發現有客戶要選擇離開中芯國際的情況。

此外，針對汽車晶片短缺問題時表示，早已預見過這種情況，影響不是特別大，不會改變我們的供貨體系。有的廠家增加了汽車產品的供應，導致了有其他客戶來找我們做民用產品。許多產能會在接下來陸續實現。

(工商 )