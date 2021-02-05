國民黨主席江啟臣今日上午到台中市力挺反萊豬公車上路。（盧金足攝）

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

【現場直播】趙少康媒體聯訪｜2021.02.05

中廣董事長趙少康重返國民黨引起關注，國民黨主席江啟臣與趙會談內容外洩，被質疑有內奸，江啟臣5日強調，「國民黨沒有內奸，我相信我的團隊」，中常委聘書將在農曆春節後發給趙少康，沒有變卦。

江啟臣今日上午到台中市力挺反萊豬公車上路時，對媒體詢問，本來要給趙少康中評委，是否變卦？江說「沒有變卦」，要發給中評委聘書，國民黨現在最需要的就是團結，人民的支持，他作為黨主席，怎麼樣擴大國民黨的社會能量是他的責任。

他強調，社會有影響力的人士，願意回到黨當然敞開雙臂，「我的主席權力，當然也包括發給中評委聘書」，只要是有豐富政治閱歷，能夠對該黨不管是在策略、政策給予指導的，作為諮詢對象，「我個人心中自有一把尺來判斷哪些人，我們可以來邀請擔任」。

江啟臣表示，整個過程擔心避免外界過度的聯想，「所以會跟趙先生提到，說有這樣子的一個狀況」，事情就是這樣子，一切就是照黨的程序走，哪些是在制度主席能夠有的權力，當然他個人會來做決定。

至於與趙少康、韓國瑜會面外洩，是否有內奸？他說，「國民黨沒有內奸，我相信我的團隊」，這種事情就是回復黨籍，他認為條件許可，願意聘任趙為中評委，至於這些消息跟國民黨內部並沒有任何的關係。

日前與歷任黨主席會談，歷任前主席是怎麼樣看法？江表示，他上周開始年前拜會所有的前黨主席，及黨務重要先進請益拜年，大家應該要團結，這也是所有前主席們希望我們共同來做的事。

「我希望政黨能夠有很多人願意加入，對我們是好事」，他強調，我們應該樂見很多人來加入國民黨，他作為黨主席希望社會更多的支持跟認同，最重要的就是爭取人民該有的自主權利，以及落實直接民權，是民眾所希望看到的。

江啟臣指出，國民黨做一個在野黨，我們反映民意，爭取權益，因為民眾希望維護他們該有的醫師自身的權益，就是我們該做的，國民黨要再起，就是必須跟民眾站在一起。

(中時 )