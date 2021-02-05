美國總統拜登今天凌晨發表上任後首場重要外交政策演說，點名中、俄為主要威權挑戰。在此之前，中共軍方昨晚宣布完成一場陸基中段反飛彈攔截技術試驗，並聲稱試驗「不針對任何國家」。

中國國防部於4日晚間10時44分在官網發布「中國成功實施陸基中段反導（飛彈）攔截技術試驗」公告，宣布當天在境內進行了一次陸基中段反飛彈攔截技術試驗，試驗達到預期目的。

公告文末並聲稱「這一試驗是防禦性的，不針對任何國家」。

陸基中段反飛彈攔截技術是在洲際飛彈的飛行中段，即大氣層外飛行過程中，將其攔截的技術，是飛彈防禦技術中最具有挑戰性的部分。中國則是繼美國後第二個進行陸基中段反飛彈攔截試驗的國家。

公開資料顯示，此前，中國曾於2010年、2013年、2014年、2018年進行了4次陸基中段反飛彈攔截試驗。

中國宣布這項試驗前，配備神盾戰鬥系統的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain，DDG 56）4日通過台灣海峽。這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，美國海軍作戰艦首次通過台灣海峽。

中共解放軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉昨晚則稱，共軍全程對馬侃號進行跟蹤監視。

拜登於美東時間4日造訪美國國務院，發表上任以來首場重要外交政策演說。他點名中俄為主要威權挑戰，並誓言對抗中國經濟濫權以及侵略脅迫與攻擊人權等行為。

(中央社)