台股今日為鼠年封關日，美股續漲，電子權值股早盤大漲。聯電(2303)隨著聯電ADR收高而開高，早盤股價在高檔強勢整理，最高達52.8元。聯電於豬年封關日股價在16.05元，一年來強漲至50元之上，漲逾2.1倍，為鼠年表現強勁個股之一。

聯電ADR收在9.45美元，漲0.04美元，漲幅0.43%，換算每股為台幣53.64元。聯電周四收在51.9元，今日開高走高，盤中漲0.9元為52.8元，漲幅約1.5%。

聯電將於封關後，預計下周二(9日)公布1月營收，今年第一季營收將再挑戰新高。

聯電公司持續樂觀看待第一季，產能利用率將達100%，並預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率再提升至大約25%。今年資本支出並由去年的10億美元提高至15億美元。

放眼整個2021年，聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法。因此，聯電將編列15億美元資本支出預算，用以滿足來自先進製程的強勁需求。

聯電樂觀看待2021年第一季，產能利用率達100%，預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，因此，可以預期公司本季合併營收再創新高。

聯電去年受惠8吋晶圓代工供不應求並漲價，加上28奈米占比提升助益營運，股價漲2倍以上，獲利也漲逾2倍。2020年第四季產能利用率達99%，毛利率達到23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利為0.92元。2020年淨利為291.9億元，每股盈餘2.42元。

聯電去年交出好的成績，2020年全年合併營收創下1768.21億元新高，年增19.3%；毛利率22.1%，比前年的14.4%大幅提升7.7個百分點；營業淨利220.1億元，年增369.3%；歸屬母公司淨利為291.9億元，年增200.7%，每股淨利2.42元。

(時報資訊)