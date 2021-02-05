新年迎接新氣象！台灣行動支付app送大紅包！110年2月8日上午8時起至110年2月26日止的「Happy 牛 year！送你新春大紅包」活動期間，凡使用台灣行動支付app符合指定交易及金額(包含掃碼購物滿66元(含)以上、行動轉帳888元(含)以上、及掃碼繳費66元(含)以上)，即可於活動期間天天抽紅包，中獎金額有8,888元、888元、88元及8元等約6.8萬個紅包，天天都有機會抽，想為自己加碼尾牙獎金的朋友，千萬別錯過！

台灣行動支付app的「Happy 牛 year！送你新春大紅包」活動，限金融卡「掃碼購物」、「行動轉帳」及「掃碼繳費」三種指定交易，活動前必須登入app點右上角的「紅包」按鈕開通功能，達指定金額即可抽現金紅包，中獎金額直接轉入銀行帳戶，讓消費者馬上可再消費使用更有感！疫情下，期待藉此活動再度推動行動支付取代使用現金，讓大家更安心消費，開心過好年！

為滿足民眾辦年貨、買家電等購物需求，春節期間台灣Pay提供用戶滿滿好康揪感心，包括7-11、全聯福利中心、大同3C門市、燦坤3C門市、義美門市、iCarry網站及雙北市、彰化市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、基隆市、桃園市、新竹市等支援台灣Pay交易之指定商家，綁定「台灣行動支付app」前往消費即享有10%~20%不等的優惠，詳細活動請見台灣Pay官網。

台灣行動支付app除「行動轉帳」免手續費外，還提供「繳費」、「繳稅」、「無卡提款」、「餘額查詢」等功能，過年期間在家也可以多元支付免出門。此外，即日起至110年6月30日止，綁定臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐與臺企銀等8家指定銀行金融卡，完成掃碼購物(需先開通紅利功能)，每筆消費可再回饋2%等值紅利點數，下次消費可立即折抵結帳金額，倍享優惠。

(科技)