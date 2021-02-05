曾赴多明尼加偵辦電信詐騙案的前調查局台北市調處外事站副主任陳秀銘，被控在去年7月以「介紹情報來源」為由約台北市調處女調查官飲酒，卻對女同事強吻性騷，甚至意圖性侵，當事人提告，台北地檢署偵查後，5日依強制猥褻罪將陳起訴。

展抱35期結業的陳秀銘主修西班牙文，由於台灣學習西班牙文的人才較缺，陳秀銘在外派巴拿馬及多明尼加擔任法務祕書期間表現亮眼，深受長官器重。2017年調查局獲美國協助，跨國打擊詐騙集團，陳秀銘奉命與2位調查官到多國辦案，成功破獲台嫌在多明尼加架設的詐騙電信機房，返台後被當時的調查局長蔡清祥欽點舉行記者會。

展抱55期結業的被害女調查官指控，去年7月20日晚間，陳秀銘以情報業務需求，陳為學妹介紹認識一些可以提供訊息的朋友為由，先約被害女調查官到六張犁的「大富貴獨門料理」晚餐，接著到某廣告公司的練唱室招待所續攤。

女調查官在其他同席者陸續離開後，仍不敢離開，只剩下她及陳秀銘，不料，這位副主任長官卻抓住她的手對她亂摸、強吻，甚至一度企圖性侵。過程中女方頸部、右手都有擦挫傷。離開後馬上驗傷並向友人訴說過程、接受心理諮商治療。

陳秀銘在檢方調查時否認犯罪，他供稱整個過程都很清醒，沒有發生學指控的行為，當時找不到手機，女生還幫他找，沒有異常狀況。

不過，女調查官出具驗傷單，檢方傳喚相關證人，採信被害人說詞，依強制猥褻罪起訴陳秀銘。

但是當事人律師得知起訴結果後表示，當天被害人和被告一同搭乘電梯，而且還有說有笑。而且被害人離開時，還打包現場剩菜，顯然與一般被強制猥褻後，急於逃離現場的舉動不同，有違常理。

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(中時 )