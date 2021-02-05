由魔方數位資訊代理的經典Q萌日韓JRPG-MMO手遊《命運之輪》，今（5）日在雙平台正式上線，並釋出大型團戰玩法「神魔戰場」，趕緊號召戰友上場作戰，齊心協力爭取榮耀！為慶祝事前登錄創下50萬佳績及遊戲上線，官方同步祭出多項慶祝活動回饋玩家。

光暗相爭 決戰「神魔戰場」

大型團戰「神魔戰場」為遊戲特色玩法之一，玩家可以選擇投身陣營「光」或「暗」，並在開戰後，捍衛自己的領主且突破敵方防禦。無論是守衛還是進攻，只要好好發揮所長奮勇戰鬥，就能為自己及陣營贏得積分，最後以積分分數最高的陣營取得勝利，積分排名前三的玩家更能獲得專屬稱號！唯有齊心協力，合作無間，才能奪得最終勝利，為榮耀戰鬥至最後一秒吧！

開服福利天天送

為慶祝遊戲正式上線，玩家只要在開服第一天至第七天內，完成每日「嘉年華」活動獲取積分，即可解鎖強力技能「增傷」、「暴傷」、「經驗加成」等，而積分達指定目標，也可獲得寶石、屬性石、限定機甲幻化「深淵海神」等豪華獎勵！此外，玩家每日登入遊戲，還能領取秘寶、坐騎、寵物、神兵等超值好康，助玩家迅速提升戰鬥力！

限定機甲幻化「深淵海神」

秘寶「潘朵拉法則」

寵物「源能獵狗」

坐騎「幽靈戰馬」

想了解更多遊戲相關資訊及最新活動，歡迎關注《命運之輪》官方粉絲團，隨時掌握第一手資料。

(科技)