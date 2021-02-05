美國聯邦眾議院監督小組委員會在今天公布的報告中指出，國會調查員在某些嬰兒食品中發現「有毒重金屬含量達危險等級」，並要求制定新標準和檢測規定。

路透社報導，這個小組委員會表示，已對紐徹公司（Nurture Inc）、海恩富集團（Hain Celestial Group Inc）、比納營養公司（Beech-Nut Nutrition）以及雀巢（Nestle）旗下嘉寶（Gerber）的產品進行檢測，還說對沃爾瑪（Walmart Inc）、金寶湯公司（Campbell Soup Co）和Sprout Organic Foods拒絕配合調查「深感憂心」。

根據歐洲觀察市場研究諮詢機構歐睿（Euromonitor），美國去年嬰兒食品市場規模估計達80億美元（約新台幣2270億元）。

報告指出，內部公司標準「允許有毒重金屬含量達危險等級，且文件披露製造商時常販售超過這些標準的食物」。

這份報告敦促美國主管機關對嬰兒食品有毒重金屬含量設定最高標準，並要求製造商對成品中的重金屬進行檢測，而非僅針對食品原料。嬰兒食品公司表示，他們已在致力降低自然存在於食品中的金屬含量。

監督小組委員會主席、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示，報告發現「這些製造商明知如此，仍販售有毒重金屬含量高的嬰兒食品…現在該是我們為未來世代制定更高標準的時候了」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）發言人表示，局內已在檢視這份報告。

FDA表示，有毒成分存在於自然環境，透過土地、水或空氣進入食物供應中。「因為它們無法完全去除，我們的目標是將食物中有毒成分降至最低程度。」

據報導，金寶湯公司在官網聲明中說旗下產品安全，還說FDA目前缺乏嬰兒食品金屬含量標準，並說公司自認是國會調查員研究「全面合作夥伴」。

沃爾瑪表示，去年2月曾交資料給委員會，但從未接獲任何後續調查消息。海恩富集團則說，這份報告檢視過時的資料，「無法反映我們當前的作法」。

(中央社)