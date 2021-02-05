有網友日前在臉書社團「鳳山在地人大山事」貼出一名高中女學生遭多人呼巴掌、潑黃色飲料霸凌，影片流出後引發各界關注與憤怒，高雄警方昨（4日）已將霸凌少女的9名男女帶回偵辦。受害林姓女學生事發後昨晚首發聲，除了在臉書上公布霸凌她的6人姓名，也希望網友不要再肉搜無辜的人。

受害少女昨晚就在個人臉書上發文表示「鳳山此事件，當事者只有9個人」，她列出其中6個人的名字，還寫道：「由於太多不相干、不在現場、不知情，甚至她根本不認識的人都被肉搜出來，因此，希望各位網友不要再去打擾那些無辜遭受波及的人，如果真的要找人，要找到對的當事者，不要嗆不相關的人，不要因為這兩個女生自介（自我介紹）標記外面的人，就誤會不相關的人。謝謝大家配合！」

受害少女臉書公布6名霸凌她的姓名，希望網友不要肉搜沒霸凌她的人 。（圖／翻攝自Instagram）

除了動手打少女巴掌的男學生被搜出來，現場其他霸凌的人也一一被起底，不過，有些人則聲稱自己與該案無關，僅是被標記在動手者的IG上，就遭出征。男學生昨晚在IG說明：「這件打人事件，打人的人是我，不是別人，請各位不要再打擾其他不相干的人了，這件事我已經跟警方處理，我也會跟被害人家屬道歉。」

動手男學生在IG坦承，是他動手打少女，會跟少女及其家人道歉。（圖／翻攝自Instagram）

這起霸凌事件的起因是少女去年11月一度離家，借宿到不同校的蕭姓女同學家中，由於突然離家未帶衣物，便跟蕭女借錢、衣服與包包，不過蕭女並未同意，認為沒說就是偷，就找林女的姑姑要求賠償3500元。

蕭女收到錢後，認為至少要賠償6000元才合理，就撂一群朋友霸凌林女，經警方調查，當時共有9人圍住受害少女，其中6人休學、2人在學、1人高中剛畢業，蕭女只有在一旁觀看，至於狂搧林女巴掌的女學生，因為先前就與對方有嫌隙，所以下手特別重，短短56秒就搧了8個耳光。

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