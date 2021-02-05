外交部昨宣佈在蓋亞那設立「台灣辦公室」，今天就傳出蓋亞那終止與台灣簽署設立「台灣辦公室」協議，外交部發聲明譴責中國大陸再次霸凌壓縮台灣國際空間。國民黨政策會專員呂謦煒指出，我國根本是被蓋亞那戲弄，政府譴責中共卻不譴責蓋亞那，「這只能證明對蔡英文政府來說，相較煽動臺灣仇共的政治考量，中華民國或臺灣的尊嚴沒那麼重要！」

呂謦煒指出，昨天，外交部喜孜孜地宣布在蓋亞那設立「台灣辦公室」，甚至蔡英文總統也發文慶賀，強調「台灣與世界交朋友」。然而，蓋亞那不僅從來沒提過我國的正式國號「中華民國」，他們的外交部長還強調「蓋亞那並未承認臺灣是獨立的國家」，今天更正式宣布因為「溝通不良」、信守「一中政策」與「對中共的邦交」，中止與我外交部所簽的協議。中華民國做為一個國家，根本是被他們戲弄，國格被蓋亞那狠狠踐踏，我方竟然委曲求全都不可得。政府應該要對蓋亞那硬起來才對！

呂謦煒質疑，明明是中華民國（台灣）跟蓋亞那之間簽的協議，蓋亞那完全不尊重我國的國格，外交部卻在聲明中對蓋亞那毫無譴責，字字句句都是在譴責中共。難道台灣的尊嚴、中華民國的國格有那麼廉價，被蓋亞那這種國家玩弄，也完全不以為忤？

他說，如他昨天說的，若要真正對等尊嚴，其實我們應該否認「蓋亞那」是一個國家，那才真正對等尊嚴！譴責中共卻不譴責蓋亞那，這只能證明對蔡英文政府來說，相較於煽動臺灣仇共的政治考量，中華民國或臺灣的尊嚴沒那麼重要！

呂謦煒說明，外交部在聲明中花最大篇幅的，還是在批評中共「凸顯邪惡本質」。從這份聲明中，看不出民進黨政府對於「大內宣」外交方針的反省，只是一而再、再而三的想繼續激起人民對中共的反感，政治考量昭然若揭。然而，政府機關不能喊喊爽，縱使真的有中共因素在，民進黨政府有辦法加以解決嗎？蔡英文政府執政以來就斷了7 個邦交國，每次蔡政府都選擇罵中共，但是罵完又改變了什麼？

呂謦煒強調，中共打壓不是一天兩天的事，從1970年代退出聯合國到中美斷交，中共因素無所不在，不以台灣的意志為轉移。昨天甚至在美國也表示贊同的情況下，蓋亞那還單方面撕毀協議，可見即使蔡英文政府選擇靠向美國，也不能完全忽視、甚至完全負面看待與中共之間的關係。解鈴還須繫鈴人，難道我們不必處理與中共之間的關係，往正向發展，用更務實的心態處理兩岸與對外關係嗎？少一個敵人，多一個朋友，也讓世界上更多國家可以與我方進一步維持關係，這樣對中華民國來說，不是一個更好的選擇嗎？

他感慨，「有政府，會罵人」，但卻無法解決問題，這不能不說是種悲哀！

(中時 )