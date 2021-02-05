農曆春節將至，家家戶戶都忙著大掃除。一名女網友指出，媽媽不知從哪翻出一大疊50元舊鈔，由於舊鈔已不會在市面上流通，她便要媽媽趕緊去銀行換鈔，但不少網友看了卻一致要她別換，「留著收藏有價值」，甚至是直接於留言處競標。

原PO昨（4）日於臉書社團《爆廢1公社》分享，每到逢年過節，媽媽總會忙著大掃除，卻不知道從哪邊找到一疊50元的舊鈔，令她回憶起小時過年，長輩們都喜歡用50元鈔票來增加紅包厚度，由於50元鈔票已無法在市面上流通使用，便趕緊要媽媽去銀行兌換，否則放著也是可惜。

網友表示，50元舊鈔非常具有收藏價值。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光後，吸引不少網友熱烈回應表示，認為拿去銀行換太可惜了，因絕版50元舊鈔滿有收藏價值的，且在保存良好的情況下，上網賣可以賣到好價錢，若是連號的話，可拿去舊幣市場，價值至少翻一倍。

其他網友也回應「有用過50元鈔票的人，就知道年紀了」、「以前唸國小的時候，帶1張這個走路就很有風了」、「上次翻出兩張 我女兒以為是假鈔 」。另外，也有人希望向原PO換來收藏，甚至在留言處競標喊價，「7000元收」、「我用新鈔跟妳換」、「這根本是回憶耶！我跟妳換」、「有要賣嗎？」不過，原PO又再次更新內文表示，由於太多人私訊詢問能不能換，但媽媽已拿去銀行兌換了。

(中時新聞網)