前宜蘭縣南澳鄉民代表廖俊傑遭檢方起訴賄選，宜蘭地方法院及台灣高等法院都依對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定之行使，判刑4年，但高院更一審逆轉無罪，上訴後，最高法院駁回定讞；廖雖無罪但他去年3月，已遭高院民事庭判當選無效確定。

高院民事庭認定，檢方雖未能舉證買票者是廖男競選團隊成員，不能認為是廖男行為，但投票行賄已符合選罷法當選無效要件，宣告廖俊傑當選無效確定，他無法繼續擔任鄉民代表。

本案因檢方指控廖男交給為他助選的高玉珍4000元，由對方幫他買票，2018年11月間高將錢交給劉姓夫婦進行買票，請對方投票給廖俊傑。宜蘭地院及高院都認定廖男共同賄選，判刑4年，高則獲判緩刑2年，廖男提上訴後，最高法院發回更審。

廖男辯稱，沒有交付現金4000元予高玉珍買票，高在檢調所稱是受製作調查筆錄之員警誘導所致，而劉姓夫婦的證司也不得作為認定被告行賄買票之依據，本件僅有共犯高玉珍前後不一之單一指述，欠缺其他相關補強證據，請撤銷原判決判他無罪。

更一審認為，無罪推定是普世之價值，因檢察官就廖男涉買票的舉證不足，也沒有其他積極證據足以證明被告確有檢察官所指犯行，依法不能為被告有罪之判決，改判廖男無罪，上訴後，最高法院駁回確定。

但民事的終局判決認為，幫廖男助選的4人已被法院判決，在選舉中都有違反選罷法的賄選行為，這些人是廖男最信賴及倚重為其進行選務、遂行當選目的之人，廖男必須負責，判他當選無效定讞。

(中時 )