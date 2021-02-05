男子墜落淡水關渡大橋 警消救起無生命跡象 11:202021/02/05 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消將男子救起時已無生命跡象，緊急送往淡水馬偕救治。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區關渡橋今天上午8時許發生一起落水事件，有民眾目擊1名50多歲的男子從橋上墜入水中，立即拿起手機報案，警消獲報前往將男子從水中救起時已無生命跡象，緊急送淡水馬偕搶救。 春節交通疏導措施 霧峰警副分局長空中宣導 居檢女送集中檢疫所 醫師男最重撤職處分 (中時 ) #關渡橋 #警消 #搶救 #落水 #水中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆男子失聯5天陳屍家中 警消破門空酒瓶散落一地 18:422021/02/04 社會 新北市義警民防大隊長 連袂慰問林口警分局協勤民力 09:092021/02/04 寶島 上市大廠欣興電子又傳火警 濃煙直衝天際警消搶救 12:482021/02/04 社會 年關近宵小橫行 活動車庫棚架也被偷 13:582021/02/04 社會 兄弟詐賣靈骨塔 騙30老人4000萬 04:102021/02/04 社會新聞 竹縣消防開嬰幼兒急救課 救護義消當保母 17:112021/02/04 寶島 搶救生育加大力道 第二胎就加碼補助 21:312021/02/04 財經 桃園龍潭再見越籍密醫 收費僅市價一半生意佳 14:512021/02/04 社會 加強重要節日工作開跑 警副署長慰基層警 16:472021/02/04 社會 4千萬元安毒漂流300公里 釣獲20.8公斤 從墾丁流浪到新北市萬里 04:102021/02/05 社會新聞 馬桶產子亡 女直播主悄悄結紮 無力安葬男嬰 近況曝光 20:192021/02/04 社會 社會熱門新聞 案908疫調足跡圖曝光 竟是宜蘭刑警外流記過調職 - 社會 鳳山霸凌施暴者傳訊致歉 少女父送8字堅持告到底 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 男子墜落淡水關渡大橋 警消救起無生命跡象 - 社會 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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