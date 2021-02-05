南韓一位直播主「Maetel」，常在YouTube發布影片與網友分享火辣身材，讓她知名度大增，吸引將近4萬人追蹤，不過昨（4日）突然傳出逝世噩耗，享年36歲，如今傳出她在生前淚崩錄製告別影片，更坦言躁鬱症再度復發，讓大批網友感到不捨。

被稱為「按摩女神」的直播主「Maetel」，昨（4日）突然傳出逝世噩耗，讓大批粉絲難以置信，不過Maetel被發現逝世前，早在個人YouTube頻道錄下最後遺言的影片，標題更寫著「這段期間謝謝大家了，Good bye」，似乎已做好跟眾人道別的準備，影片中只見她強忍悲傷情緒，勉強對著鏡頭露出微笑，接著坦言3年前罹患的躁鬱症，如今又再度復發了。

Maetel生前錄製好影片向眾人道別。（圖／메텔 Maetel YouTube）

Maetel表示原先有吃藥控制，後來選擇先行停藥希望能自身控制，未料對生活感受到越來越無力，原本想要去溫暖的國家生活，藉此轉換低落心情，沒想到新冠肺炎肆虐全球，讓此計畫無限期延宕，也讓內心感到越來越疲累，更淚崩坦言做出此決定，對家人及愛她的人相當不公平，仍勉強撐起微笑道別：「謝謝這段期間給予我愛的人」。

Maetel曾透露昔日以性感形象走紅，讓她在直播時遭到不少網友言語性騷擾，甚至連經營的YouTube頻道和按摩中心，都多次遭到威脅，讓她坦言身心感到相當疲累，似乎成為壓垮她走上絕路的最後一根稻草，按摩中心官網也證實逝世噩耗並發出訃聞，強調會尊重家屬不會公開後事內容，也不對外開放弔唁。

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