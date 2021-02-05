英國央行(BoE)在周四指出，需要給英國各個銀行至少六個月時間，來調整和反應一個負利率政策的執行。而此前媒體披露央行不具名官員的消息，指出為一年調整時間。央行周四將重點放在季度經濟和後封鎖時期的經濟彈升。

英鎊兌美元上漲一美分，英國十年期公債殖利率來到去年三月以來的高點；市場將央行負利率談話解讀為延長到漫長無盡時間。

行長貝利(Bailey)指出，將要求銀行做好負利率準備，但告知投資人，不要將之視為結論；央行對市場傳達的訊息是，不要將央行放入(政策)工具箱的行為，就視為是貨幣政策委員會將採取的行動。

如同預期，央行周四將利率維持在0.1%，購買資產計畫總規模維持在8950億英鎊(約1.22兆美元)。

央行表示，英國在2021年首三個月的經濟可能會再次出現萎縮，預期為-4%，但隨著際苗接種計畫，經濟可在全年復甦。央行也維持預測，經濟要回復到疫情前水準，要等到2022年第一季；該預測時間較許多其他的預測更為早。

央行下調2021年經濟成長預期，從11月時預測的+7.25%下調到+5%；然而上調2022年展望，從+6.25%上調為+7.25%。

(時報資訊)