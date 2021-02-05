台股今日為鼠年封關日，美股續漲，電子權值股早盤大漲。台積電（2330）隨著台積電ADR收高而開高，早盤股價在高檔強勢整理，最高漲14元達641元。台積電於豬年封關日股價在333元，一年來強漲至600元之上，今年曾創下歷史新高679元，股價漲近1倍，成為帶動台股鼠年勁揚的主要動能。

台積電ADR收在128.15美元，漲0.65美元，漲幅0.51%%，換算每股為台幣727.43元。台積電周四收在51.9元，今日開高走高，盤中漲13元為640元，漲幅約2%，並貢獻台股指數逾百點。

台積電將於封關後，預計下周二(9日)公布1月營收，第1季營收將再挑戰新高。

台積電2020年獲利年增五成並創新高，賺近二個股本，今年營收估年增約15%，獲利亦將同步再創新高；台積電2020年獲利年增五成，鼠年股價漲近一倍。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電去年第4季營收及獲利同步再創單季新高；第4季營收達3615.3億元，季增1.4%；單季毛利率54%，稅後純益約1427.7億元，季增4%，每股盈餘為5.51元。2020年獲利同創歷史新高，每股純益19.97元。

台積電2020年總營收1.339兆元，年增25.2%，毛利率53.1%，拉升7.1個百分點，稅後淨利5178.85億元，年增50%，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益19.97元。

(時報資訊)