農曆年封關日，台股飆上15900點，生醫類股人氣旺盛，防疫概念股中的高端疫苗(6547)強漲7.4%、台康生技(6589)漲幅逼近5%、國光生(4142)漲幅也在2.5%左右；聚焦微創脊椎手術公司台微醫(6767)今日強鎖在漲停板35.65元；美容保養族群大多勉強維持在平盤上方，僅佐登-KY(4190)壓在平盤下方理。

目前雖然已有新冠肺炎疫苗問世，但普及率和防護力還並不高，短期內全球疫情仍嚴峻以待，生技族群中除了受惠疫苗研發、生產等需求看好外，心臟、骨科、眼科器材、糖尿病監測等醫材族群後市也是看俏，題材多樣化的情形下，有機會成為今年帶動醫療生技類股股價動能的推動力。

台微醫主攻高附加價值的脊椎手術用醫材的開發，今明兩年椎體撐開器及骨水泥產品的成長性受到看好，主要是目前椎體撐開器只打入10餘家地區型醫院，大型醫院包括長庚、台大、榮總等，現在正在進院審查中，今年有機會取得問票，加上骨水泥搭配椎體撐開器共同出貨，今明後營運看好，今日股價開高後，直飆漲停板35.65元鎖住。

(時報資訊)