內政部指出，2020年國家公園山域發生186件山域意外事故，較前一年增加61.74％，可能與山友經驗不足及缺乏準備有關。春節連假到來，許多山友會登山親近自然，內政部特別提醒，務必做好行前準備，注意登山安全，登山最重要的事，是平安下山。

內政部營建署統計，2020年1至12月申請核准進入國家公園生態保護區共有29萬5,731人，與去年同期相比多7萬1,854人，增加32.1％。在國家公園發生的山域意外事故共有186件，較去年同期多71件，增加61.74％，增加主因為「創傷」、「迷路」、「高山症」與「墜谷」，推測可能是山友經驗不足及缺乏準備有關。

內政部特別提醒山友，從事登山活動前，應強化「風險認知」、「資訊蒐集」、「行前訓練」、「裝備整備」與「禮儀秩序」等行前準備事項。雪季期間，除了基本的頭燈、哨子以外，請記得投保登山綜合保險，請醫生開立高山症藥物，攜帶具定位功能的通訊設備，若到了降雪山域，也應記得攜雪地三寶：岩盔、冰爪及冰斧（或登山杖等）。

從事登山活動記得啟動「天候三層檢核」措施，第一層為登山隊伍出發前，先妥善了解天候狀況並關注交通、氣象等網站訊息，提前了解山區情況；第二層是登山隊伍抵達登山口時，可由領隊與登山成員一起檢查裝備，並討論遇不良天候時處置措施；第三層則是設定折返點，若在山區遇惡劣天候時切勿冒險繼續上山，適時設定折返點下撤，以避免受困山區遭致危險。

為避免登山活動造山林環境的衝擊，營建署提醒登山期間應落實「無痕山林」精神，包含1.事前充分的規畫與準備、2.在可承受地點行走宿營、3.適當處理垃圾維護環境、4.保持環境原有的風貌、5.減低用火對環境的衝擊6.尊重野生動植物、7.考量其他的使用者等七大準則。

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