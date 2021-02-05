美國氣候特使克里（John Kerry）預期，很快與中國氣候變化事務特別代表解振華通電話，又希望對方會成為中國處理氣候暖化事宜的領導人。

他當地時間4日接受路透訪問時稱，與對方仍未有對話，但相信很快有機會通電話。他又稱，與對方相識20年，形容對方是環保問題的領導與倡議者。

解振華在2007至2018年期間，率領中國代表團出席全球氣候暖化事宜的談判。

拜登當地時間4日表示，符合美國利益下，願與中國合作。

(工商 )