拜登特使冀晤中國主管 談環保議題 11:392021/02/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國氣候特使克里（John Kerry）預期，很快與中國氣候變化事務特別代表解振華通電話，又希望對方會成為中國處理氣候暖化事宜的領導人。 他當地時間4日接受路透訪問時稱，與對方仍未有對話，但相信很快有機會通電話。他又稱，與對方相識20年，形容對方是環保問題的領導與倡議者。 解振華在2007至2018年期間，率領中國代表團出席全球氣候暖化事宜的談判。 拜登當地時間4日表示，符合美國利益下，願與中國合作。 拜登首場外交政策演說 誓言對抗威權抑制中俄野心 《基金》製造業動起來 景氣循環股幹勁滿點 (工商 ) #全球 #中國 #對方 #拜登 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美韓熱線 擬制定全面對朝戰略 04:102021/02/05 國際大事 美國一中表態 陸央視：讓台獨分子看清自己幾斤幾兩 10:372021/02/05 兩岸 大陸成功實施「陸基中段反導攔截」試驗 網震撼：打了拜登一巴掌 09:032021/02/05 政治 拜登任內首談外交政策 撂重話直指陸是美最危險對手 07:352021/02/05 國際 拜登釋善意 紓困案可調整 04:102021/02/05 全球財經 美參議員提案 促抵制北京冬奧 04:102021/02/05 焦點新聞 台美經貿視訊 不提晶片換疫苗 04:102021/02/05 財經焦點 義籌組新政府 可能從親中轉親美路線 11:442021/02/05 國際 拜登外交演說前 陸完成陸基中段飛彈攔截試驗 11:442021/02/05 國際 台灣前途不能寄望「川規拜隨」 11:422021/02/05 國際 文在寅安美經中 與拜登矛盾 04:102021/02/05 國際大事 財經熱門新聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 飛安零容忍 全國航空業總工會等反對民航局降飛安標準 - 財經 - 工商 「彈性工作八小時」 35歲吳宜昇拼出430萬年薪！ - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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