傳美商莫德納與韓國政府協商 擬投資約56億設廠 11:432021/02/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國莫德納生物技術公司（Moderna Inc）正在與韓國政府洽談，可能將在韓國投資約2億美元（約新台幣56.4億元）設廠。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國「亞洲商業日報」今天報導，美國莫德納生物技術公司（Moderna Inc）正在與韓國政府洽談，可能將在韓國投資約2億美元（約新台幣56.4億元）設廠。 根據「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，韓國中小企業暨創業部前部長朴映宣（Park Young-sun）受訪時說，莫德納對亞洲市場有高度興趣。 博世集團積極應對新冠疫情 全年實現獲利 2020年達成碳中和目標 不計昔日親中發言 美參院外委會通過駐聯大使人事 (中央社) #亞洲 #莫德納 #投資 #設廠 #商業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫添利器 嬌生向美國申請疫苗緊急使用授權 11:412021/02/05 國際 華碩結盟振樺電 入股瑞傳 04:102021/02/05 證券．權證 三星擬奧斯汀建廠 盼爭取逾8億美元減稅優惠 11:352021/02/05 財經 台美經貿視訊 不提晶片換疫苗 04:102021/02/05 財經焦點 沒本錢等下去 應直接找藥廠洽購 04:102021/02/05 焦點要聞 《其他股》無懼政變 億豐：緬甸廠投資計畫不變 11:422021/02/05 財經 美韓熱線 擬制定全面對朝戰略 04:102021/02/05 國際大事 永續基金夯 亞洲去年規模創高 04:102021/02/05 投資理財 過年湧3.7萬返台人潮 「飯菜有鋼絲」防疫旅館好壞差很大 11:452021/02/05 生活 福特：電動與自駕車投資倍增至290億美元 09:112021/02/05 財經 台美供應鏈合作 民間主導 04:102021/02/05 財經要聞 國際熱門新聞 報復？英撤銷環球電視播放執照 陸盯上BBC了 - 國際 抗疫添利器 嬌生向美國申請疫苗緊急使用授權 - 國際 - 中央社 誰在乎！演員工會準備清理門戶 川普主動先走人 - 國際 大失敗！檢視川普貿易戰 美媒：除了讓拜登崩潰 沒別的 - 國際 當台灣沒有了「中國製造」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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