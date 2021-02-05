韓國「亞洲商業日報」今天報導，美國莫德納生物技術公司（Moderna Inc）正在與韓國政府洽談，可能將在韓國投資約2億美元（約新台幣56.4億元）設廠。

根據「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，韓國中小企業暨創業部前部長朴映宣（Park Young-sun）受訪時說，莫德納對亞洲市場有高度興趣。

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(中央社)

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