台灣人愛去日本旅遊，但受新冠肺炎影響，國人已超過1年無法出國，因此許多人關心能再出國玩的時間。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，最樂觀的時間應是2021年底，但若出現任何變數都可能往後延。且他也擔心若病毒繼續變，導致疫苗無法控制，疫情恐會持續延長。

前台大感染科醫師林氏璧在臉書發文分享，究竟何時可再去日本旅遊，他認為「最樂觀年底」，與衛福部長陳時中的看法一樣，但若期間出現任何變數，就有可能再往後延。而這個判斷是基於「國內新冠疫苗達到一定的施打率後，指揮中心才敢開國門」。

林氏璧解釋，他一向不太在乎新冠疫苗何時開打，因為首批拿到的少量疫苗應是先讓醫護人員接種，因此，如果想知道何時能恢復正常生活，他認為要等到疫苗打到有群體免疫才有可能，所以才會估計是2021年底。

林氏璧表示，開放國門的策略與他想的差不多，且他也沒辦法想到更好的做法，而建立約60%的人口群體免疫，加上國外疫情趨緩，邊境檢疫改為入境普篩、縮短隔離天數，這些策略應是專家會議長期沙盤推演出來的，應不是陳時中自己的想法。

林氏璧指出，在此策略中新冠疫苗是否會成功為關鍵，若有被證明有效而安全的疫苗、可有效減少重症，即使得病多半是無症狀或輕症，那就能讓新冠肺炎流感化，不需如臨大敵對抗，台灣也就能不必堅持原有「決戰於境外」的策略，改為開放邊境。

林氏璧透露，屆時即便放掉原本的14+7天的原則，即使PCR普篩有機會出現偽陰性的結果，不小心放病毒進來，人們也不需這麼懼怕新冠肺炎會造成醫療崩潰。疫苗有可能達到的事情是，病毒對個人的危害減小、對整體公衛的威脅也減小。但他也提醒大家，別忘了變種病毒！如果疫苗必須重新製作、病毒繼續變化，都可能讓疫情延長。

林氏璧補充，也有一種說法是，要看日本的疫情控制狀況，但他認為台灣的疫情狀況也別忘記看了。他當然希望台灣能一直堅守下去，但若未來台灣發生較大規模的社區感染，然後又控制為低度的社區感染，「兩個都有低度社區感染的國家，反而有機會先彼此開放。」

林氏璧表示，他一直都預測，以觀光立國的日本肯定會在某個時間點率先開放國門，他認為那時會先回去的可能是韓國、新加坡、香港和泰國等國家，因為「我們守得越好，開放會越晚。這是沒有辦法的事。」

至於施打不同保護力的疫苗，達到群體免疫的施打目標，是否有所不同？林氏璧則說，這其實不是簡單用現有的50至95%的保護力去乘的問題。只要能夠有效預防重症，即使保護力沒那麼好、不能完全防止感染，還是有可能讓這個疾病無法大流行，或是大幅減低重症數和住院數，讓醫療不會因此崩潰。

(中時新聞網)