文山伯氣噗噗 轟黃捷沒在客氣

高雄市無黨籍議員黃捷罷免案明天投票，國民黨團今天痛批，出身時代力量的黃捷，早就琵琶別抱、過河拆橋倒向蔡英文總統，先前公開挺萊豬就是向蔡英文輸誠，非常投機，呼籲鳳山市民，過年前大掃除要除惡務盡，為鳳山市區掃除政治垃圾，明天就是完結篇。

國民黨團書記長鄭麗文表示，在罷免王浩宇案通過後，蔡英文總統開始緊張，在疫情吃緊民眾不知如何過年前夕，蔡英文竟以總統、民進黨主席之尊，親自下達政治動員令，偉大的英皇總統，滿腦子想的是如何保護基層小市議員，讓黃捷成為第二個吳音寧。

鄭麗文嘲諷，時代力量也不用太傷心，黃捷早就琵琶別抱、過河拆橋，拉著蔡英文的裙角一路往上衝，在政治上見異思遷、見利忘義，先前公開挺萊豬，就是向蔡英文輸誠，她批評，黃捷如此投機，絕不是年輕人從政的典範。

國民黨立委吳怡玎透露，基層反映沒有收到選舉通知書，甚至很多鄰里長推敲可能有交代不要發下去，她呼籲鳳山市民，明天拿著身分證、印章就可以投票，不需要因為上面的意思而無法展現小市民的意志，用選票讓縣市首長、全國民代知道，若違背民意將被罷免，且不只擋下萊豬，更是擋下核食。

國民黨團總召費鴻泰表示，明天是鳳山的大掃除，希望除惡務盡，請大家踴躍出來投票，同時也是反萊豬的公民投票，告訴蔡英文，人民不要萊豬。

對於民進黨副祕書長林飛帆稱黃捷若被罷免，就是港版國安法第一個成功DQ（取消資格）的民選議員，不是在香港，而是在台灣，盼停止報復型的罷免，吳怡玎痛批，民進黨從2019年選舉至今，發現政策背離民意，就把反中、抹紅大帽子扣在國民黨，希望民進黨自摸良心，深刻檢討論述是否出問題。

罷捷總部今晚將在捷運鳳山西站南面的議會路舉辦「勇敢罷捷之夜」，鄭麗文預告，晚上將有10幾個藍委到場助陣，希望上次罷王的氣勢能延續到明天，為鳳山掃除政治垃圾，而民進黨怕的是骨牌效應，後續還有罷萊委伺候，要讓在立院護航萊豬的立委現形，深知民意會做最後裁判。

國民黨團上午舉行「鳳山清捷 最終完捷篇 」記者會。（趙婉淳攝）

國民黨立院黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文與立委吳怡玎5日舉行「最終完捷篇」記者會，鄭表示，黃捷是第2個吳音寧，蔡英文再度動用總統之尊，下達動員令全面保護，並批評黃捷在政治上見利忘義、過河拆橋。（張鎧乙攝）

(中時 )