談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

「雞排妹」鄭家純近日豁出去爆料遭歌手翁立友碰臀，昨(4日)她又鬆口被主持人曾國城撞胸，近來火力全開的表現引來網友討論，有人挖出雞排妹先前上《瘋神無雙》片段，推測還有後續，直問：「許效舜現在會害怕嗎？看當時影片不但牽手還摟腰」、「其實邰智源處境比舜哥更危險...」，對此，許效舜冷靜回應不想隨之起舞，「若不妥電視台也不會同意播出」。

對於翁立友捲性騷擾疑雲，昨曾國城受訪說不清楚事情原貌，但在節目上的互動很難定義性騷擾，「不會聊天就不要出來賺錢」，引來雞排妹爆料曾暗示被某主持人壓胸，指的就是曾國城，而曾國城聽聞後，火速回應：「我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣。」雞排妹則接受道歉，但不忘戳刀翁立友，「城哥的道歉我收到了！希望翁立友向前輩多多學習。」

許效舜在《瘋神無雙》中摸雞排妹的手。（圖／翻攝自 Youtube）

網友發現6分59秒處、10分40秒處許效舜和邰智源疑似對雞排妹吃豆腐。（影音／取自瘋神無雙 Youtube）

對此，PTT網友挖出2012年8月雞排妹上《瘋神無雙》節目內容，虧接下來該緊張的恐怕是許效舜跟邰智源，當時雞排妹一身辣裝宣傳寫真集，錄製小短劇時被許效舜摸手又摟背，但下秒就遭旁人敲頭，引發笑點，更有人發現邰智源在做效果倒退時，手臂疑似不小心碰到雞排妹胸部，讓雞排妹表情有點奇怪。

網友發現在《瘋神無雙》中，邰智源似乎曾不小心碰到雞排妹胸部。（圖／翻攝自 Youtube）

對此，網友說：「這節目最愛做的效果就是兩個老頭去調戲女來賓，如果哪天雞排妹又不爽的話......許效舜會不會已經瑟瑟發抖了，這樣他還有辦法去選基隆市長嗎」，另有人說：「人人自危，怕」、「笑死，期待雞排多開戰場」、「到底雞排妹最後會收到多少的道歉呢？」、「有沒有懶人包名單，感覺快湊一隊棒球隊了。」

今稍早許效舜對於自己遭點名成下一波性騷擾者也回應了，表示：「目前心如止水不想隨之起舞，最近自己的事也很多，而當年與雞排妹的橋段都是按腳本演出，雞排妹也開心，若不妥電視台也不會同意播出，現在希望大家都能順利。」

(中時新聞網)