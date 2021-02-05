嘉里物流今停牌 傳順豐入股 11:362021/02/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉里物流及嘉里建設5日早盤停牌，以待刊發內幕消息公告；順豐控股在深圳亦停牌。 外電引述知情人士透露，中國快遞巨頭順豐控股正商談收購嘉里物流的少數股權。知情人士又稱，嘉里物流還考慮將一些資產出售給母公司。 嘉里物流停牌前報23.45港元；嘉里建設停牌前報20.55港元。 京東物流 傳Q2在港上市 振樺電停牌 市場揣測兩方向 (工商 ) #嘉里物流 #停牌 #建設 #順豐控股 #前報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Speedtest台灣5G報告首度出爐 遠傳網速全台第一 17:062021/02/04 財經 大型房企也爆雷 華夏幸福跳票 04:102021/02/03 全球財經 搶春運財 共享汽機車動起來 04:102021/02/04 財經要聞 新潤翡麗 林口A7捷運氧生宅 04:102021/02/04 產業特刊 台南土地移轉量創新高 達5萬8104件 17:092021/02/02 房市新訊 中嘉棄寰宇 改以華視遞補52台 04:102021/02/03 政治要聞 嘉市火車站前科技執法 首日205名車主吃紅單 18:582021/02/02 寶島 三重慈愛公園 遊具完工不能玩 04:102021/02/02 地方新聞 華碩結盟振樺電 入股瑞傳 04:102021/02/05 證券．權證 基市警年節超前部署 5處傳統市場交通管制 14:282021/02/02 社會 「華夏心 手繪情」2／22再度登場展現設計力 15:032021/02/04 寶島 財經熱門新聞 【GME亂後】韭菜終究餵肥貓 耳機商高斯高層趁機套現近13億 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 英國搶購澳洲葡萄酒難補喪失大陸市場 專家曝制裁期限 - 要聞 每天開門就賺1億元！ 面板雙雄上季獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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