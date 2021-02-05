嘉里物流及嘉里建設5日早盤停牌，以待刊發內幕消息公告；順豐控股在深圳亦停牌。

外電引述知情人士透露，中國快遞巨頭順豐控股正商談收購嘉里物流的少數股權。知情人士又稱，嘉里物流還考慮將一些資產出售給母公司。

嘉里物流停牌前報23.45港元；嘉里建設停牌前報20.55港元。

(工商 )