在5日舉行的中芯國際2020年第四季電話會上，中芯國際聯合首席執行官趙海軍提出，2021年中芯國際對先進製程的想法主要有三點，強調會謹慎擴產。

趙海軍提出三點，一是保證生產的連續性，中芯國際將繼續與供應商推進出口准證的申請；二是謹慎擴產，2020年年底公司已經完成了15,000片安裝產能的目標，但離經濟規模尚遠，如需進一步擴產，還需要走出口許可證申請流程；三是公司會考慮加強第一代、第二代FINFET多元平台開發的部件，並拓展平台的可靠性以及競爭力。

(工商 )