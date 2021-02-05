外交部昨天宣布於蓋亞那設立「台灣辦公室」，今天即遭蓋亞那宣布終止設立「台灣辦公室」的協議。國民黨指出，民進黨政府「炒短線式」的評估及處理流程以及其花費的資源與效益，應該接受國人的檢視與檢討，外交部必須說明此次決策的過程及考量，對於無法維護我國尊嚴、浪擲如此多的資源的外交操作，向國人道歉，並由政務官員負起政治責任。

國民黨進一步指出，此事顯示民進黨政府外交的不在行、不負責與一廂情願：

一、之所以「不在行」，是因為在外交部實際派人駐點數週後，欲設立的「台灣辦事處」（Taiwan Office）被民進黨政府高調操作成「具官方代表地位，意義與代表處相當」的外交突破，但蓋國外交部同時宣稱這僅是為了讓蓋國與台灣之間的私人組織開創空間，「未承認台灣是獨立的國家」、「沒有要與台北建立外交關係」，後來在取消設處的聲明中又提遵守中共當局的「一中原則」，等於讓全世界都聽到蓋國政府對台灣的矮化定位。這是民進黨政府弄巧成拙的結果。

二、之所以「不負責」，是因為民進黨政府在外交困境中，為了顯示外交突破不僅只侷限對美關係，所以想在駐外館處數目上尋求突破；之前花費巨資於索馬利蘭（未獲任何聯合國會員國正式承認）設處已引起議論紛紛，目前只見外交人員苦守據點，這次再到幾乎沒有互動的蓋亞那試圖設處，同樣花費許多的人力與資金，結果一場空，這些都是民脂民膏，應做外交最有利的運用才是。

三、之所以「一廂情願」，是指民進黨政府漠視兩岸關係惡化的後果，結果在中共當局介入下，蓋亞那外交部表示將繼續遵守「一個中國」原則，「台灣辦事處」也隨之取消。此事曝光不到廿四小時、一陣「大內宣」之後便宣告結束，宛如一場鬧劇。國民黨質問，我國外交關係不可能與兩岸關係脫鉤，蔡英文總統及其國安外交團隊不要再掩耳盜鈴，應找到緩解兩岸關係的鑰匙，國民黨執政時曾有過，現在呢？

國民黨始終公開呼籲中共當局，不應打壓中華民國的國際空間，台澎金馬2300萬人有對外交往與參與國際的權利，從來不附屬於中共當局之下。但國民黨對專業外交人員的銜命努力再次表示肯定之餘，也要正告民進黨政府，外交必須以符合自己國家發展及有利於人民福祉為優先，務實、謹慎、靈活地運用極為有限的外交資源，勿因人民監督不易而將政黨自身的權鬥與意識形態加諸在國家利益之上。

國民黨支持中華民國與非邦交國發展有意義、有實質助益的互動關係，但並非表示同意民進黨政府不在行、不負責與一廂情願地以設辦事處、代表處為名，凌亂地尋求外交突破。國民黨希望看到民進黨政府務實、負責的外交政策與作為，不可所有錯誤都輕易歸責於「中共打壓」這樣簡單的一句話。國民黨要求外交部說明此次決策的過程及考量，對於無法維護我國尊嚴、浪擲如此多的資源的外交操作，向國人道歉，並由政務官員負起政治責任。

最後，國民黨再次要求代表國家的外交部要捍衛中華民國，國民黨認同本(5)日外交部新聞稿內多數的說法，但除了對於在蓋國設處有所保留外，外交部也不要再提「中華民國台灣是主權獨立的國家」等奇異說法，請外交部大聲說出我們的國家就是中華民國！

(中時 )