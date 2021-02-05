由於OPEC(石油輸出國組織)誓言不增產決心，供應面受限下，原油價格驚驚漲，並可預期將創下2020年10月份以來最大單周漲幅。

目前，紐約期油已連五日收紅，每桶為57美元。受疫情影響，經濟成長力道銳減，雖中國大陸與美國市場原油存量大減，但OPEC捍衛不增產決定不變。

本周至4日，原油價格上漲近9％，歸功於全球股市大漲，企業財報佳與各國央行維持低利不變。基本面雖強勁，不過，就技術面而言，油價將見回檔。由14天相對強弱指數來看，無論是布蘭特還是西德州原油期指來看，目前都屬買超狀態。

花旗銀行表示，油價上漲因為對市場對需求強勁有所預期。目前各國政府都積極在推廣疫苗普及率，2021年底時，全球消費能力可望恢復到2019年也就是疫情前的水平。市場游資充斥下，西德州原油期貨持有部位，可見達2018年7月以來最高。

海外華人銀行（Oversea-Chinese Banking）也指出，沙烏地阿拉伯不理會市場期望出現減產預期心態，這證明這些產油國毅然遵循市場價格。目前看來，沒什麼利空可以阻止原油將現景氣循環的大多頭。

沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)聲明，OPEC樂見全球原油供求平衡重新分配，這家國營公司也會對歐美客戶漲價。

原油期貨線型變化，充分反應市場信心，布蘭特原油每桶價格出現28美分逆價差，但多頭架構下，當有供不應求情形出現時，近期期貨合約價格漲幅，也會大於遠期期貨合約價。

(時報資訊)