20歲林姓男子平時以竹聯幫仁堂中和組組長自居，專門吸收青少年加入，2020年間多次率眾滋事。（葉書宏翻攝）

率眾滋事又砸店 新北警破竹聯幫仁堂堂口

率眾滋事又砸店 新北警破竹聯幫仁堂堂口

20歲林姓男子平時以竹聯幫仁堂中和組組長自居，專門吸收青少年加入，2020年間多次率眾滋事，中和警分局與土城警分局聯手偵辦，於2日下午2時許循線逮捕林嫌等11人，其中還有5人未成年，警訊後依違反《組織犯罪防制條例》、殺人未遂等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，林嫌年僅20歲卻氣焰囂張，長期吸引青少年及年輕同夥加入竹聯幫仁堂中和組，去年7月29日，因成員與中和區新生街某檳榔攤陳姓前員工有債務糾紛，林嫌率眾至檳榔攤理論毀損店內物品，隔日再度夥同同夥前去檳榔攤毆打被害人。

此外，林嫌等人酒後在新北市土城區，曾與其他人發生口角衝突，他也直接率眾毆打被害人，行徑相當囂張。

中和警分局、土城警分局鎖定林嫌等人，2日下午循線逮捕林嫌等11人到案，其中還有5人未成年，警訊後依違反《組織犯罪防制條例》、殺人未遂、傷害、妨害自由、妨害秩序、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時 )